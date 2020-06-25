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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, созданного 17 июня 2020 указом № 230/2020.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, перед Комитетом поставлены приоритетные задачи, определены главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

Отмечена важная роль Комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», - подчеркнул президент Украины.
ForUm

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