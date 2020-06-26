Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колесниченко считает, что и эта попытка реформировать судебную систему будет неудачной. Он предлагает кардинально поменять подход и устранить от процесса скомпрометировавших себя «общественных активистов».

«Реставрировать то, что показало свою непригодность, смысла нет. Нужно другой подход. Во-первых, мое мнение, - судьи и второй первой инстанции должны избираться местными общинами. Во-вторых, от процесса реформ нужно устранить представителей так называемых общественных организаций. Понятие «представитель общественности» сейчас полностью дискредитировано – когда речь заходит о таких людях, все четко понимают, чьи там корпоративные интересы, позицию каких структур они отстаивают. Если мы оставим их влиять на процесс, то ничего хорошего не выйдет», - отмечает экс-судья.

Он также считает, что иностранные организации, которые в последние годы участвуют в реформировании судебной системы в Украине, имеют неоправданно большие полномочия.

«Вот Высший совет правосудия, там конкурсная комиссия, которая будет определять членов Высшей квалификационной комиссии. У них записано, что если из 3-х международных представителей 2 не проголосуют «за», то решение не будет принято. Им фактически дали право вето, как такое может быть?», - возмущен судья.

Колесниченко считает, что таким образом лоббирует назначения «нужных» кому-то людей. При этом профессиональные качества претендентов часто просто игнорируются.

«Например, судья Смокович, которого незаконно избрали. Высшая квалификационная комиссия поменяла условия конкурса уже по ходу конкурса, когда он не сдал практическую часть. А Общественный совет, некий Маселко, который должен был проконтролировать, промолчал. Когда же участник конкурса пожаловался в Высший совет правосудия на то, что Маселко не совсем законно был избран в Общественный совет, то уже Смокович выносит решение отказать заявителю. Замкнутый круг», - рассказал юрист.

Он считает, что Верховный суд сегодня не жизнеспособен и не может защитить граждан.

«Судьи Верховного суда смотрят выступления министра юстиции, представителя большинства в парламенте, президента, смотрят, как они и куда говорят – такое решение и выносят. Власти это нравиться, но когда будет плохо, упадут рейтинги, тогда начнут жаловаться, что судебная система «недолуга». Так, как это было с Порошенко, который сначала заявлял, что реформа закончилась, а сейчас говорит, что судьи – это самое большое зло, которое существует в государстве», - заявил он.

Он считает, что в 2002 году, когда внесли изменения в порядок формирования судейского корпуса, забрали у облсоветов право назначения судей и убрали территориальные квалификационные комиссии, была совершена ошибка.

«Судьи имели возможность выбирать себе подобных при участии представителей органов юстиции и органов местного самоуправления - вот это и был венец независимости судебной системы. А потом каждый под себя ее подстраивал – и Ющенко, и Янукович, и особенно Порошенко, и сейчас такая же ситуация. Неудачный осенний законопроект по уменьшения числа судей Верховного суда, потом комиссии какие-то, проверки – это лишь подтверждение того, что власть опять наступает на те же грабли, хочет обеспечить себе лояльность судебной системы», - полагает бывший глава ВСЮ.