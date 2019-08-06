Одиозным функционерам из Высшей квалификационной комиссии судей, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко, не удастся избежать ответственности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Высшего совета юстиции Владимир Колесниченко.

«Друзья, скоро пятница, а потому с нетерпением жду очередную порцию «разоблачений» и экшенов от НАБУ и ГПУ. Хотелось бы что-то увидеть и услышать о вмешательстве Администрации экс-президента в формирование Верховного суда, о незаконном установлении ВККС во время конкурса в ВС второго минимально допустимого балла, о давлении на судей путем создания ручных механизмов их управления под названием «судебная реформа», о неосновательном пребывания Козьякова, Щотки и Весельской и других на должностях, несмотря на окончание законодательно определенного срока полномочий, о вмешательстве в деятельность судебных органов путем создания искусственного кадрового голода и о многих других «достижениях» прежней власти в судебной сфере», – написал он.

«Однако вам также кажется, что после ночных визитов Сытника к Порошенко и участия руководства Бюро в коррупционных схемах Укроборонпрома мы вряд ли дождемся от НАБУ каких-либо действий по этим вопросам? Будем надеяться, что несмотря на своеобразное двоевластие ГБР сможет качественно провести расследование всего указанного выше», – подчеркнул Колесниченко.

Также он позитивно оценил анонсированную новой властью перезагрузку Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. «Поэтому шансов продлить полномочия одиозных функционеров из квалифкомиссии Порошенко, несмотря на все попытки, остается немного. Но ответственности, надеюсь, им избежать точно не удастся. По меньшей мере, буду прилагать максимум усилий, чтобы не удалось», – подытожил Колесниченко.