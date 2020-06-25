Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает позитивными инициативы главы государства, однако предупреждает, что власти придется приложить немало усилий для того, чтобы получить эффективную судебную систему. Также он считает опасной норму, которая предусматривает участие иностранных консультантов в процессе отбора судей.

«К сожалению, судебная реформа всегда в Украине всегда становилась жертвой политических игр. В итоге мы получили разбалансированную, несистемную и крайне нефункциональную, неработоспособную судебную систему…. Поэтому намерения президента рациональны и правильны. Но, с другой стороны, остается проблема исполнения намерений. Сейчас законопроект попадет в парламентский комитет, начнутся лоббистские игры, как это уже происходит с игровым бизнесом и тем же законом про референдум, и идея может быть обезображена до неузнаваемости. Я очень надеюсь, что парламентарии проявят мудрость и стратегическую дальновидность при обсуждение этого законопроекта», - заявил политолог.

Он напомнил о проблемах, которые существуют в украинской судебной системе.

«Например, система финансирования судей - это же инструмент влияния одной власти на другую. Дальше, телефонное право… В-третьих, это слабый, низкий образовательный уровень многих правовых ВУЗов и правовая безграмотность, особенно в судах низшей инстанции. И, наконец, четвертое, кадровый голод, - у нас есть суды, где практически отсутствуют судьи и жители несколько лет вынуждены обращаться в соседний район. Вот четыре проблемы, которые мы годами не можем решить, но какие-то шаги в этом направлении безусловно нужно предпринимать. И в перспективе ближайших 10-ти лет можно достичь каких-то результатов, не раньше», - полагает эксперт.

Он также считает неоправданным участие иностранцев в комиссиях, которые будут проводить отбор судей.

«Я противник этой схемы, потому что, как по мне, это имеет оттенок неконституционности, подобные нормы нарушают государственное устройство. В украинском обществе существует некий культ международных специалистов, всяких международных структур, которые имеют какие-то замечания и смеют что-то говорить. Хотят тот же МВФ, когда выдвигает нам условия, особенно политические, порой смотрится не совсем корректно. Ведь МВФ это финансовая структура и она должна сосредотачиваться на сфере публичных финансов, а не начинать лезть в какие-то общественно-политические вопросы. Поэтому я бы осторожно относился к понятию международного контроля за суверенными украинскими правами», - отметил он.

Эксперт считает, что вопрос отбора судей, по крайней мере низшей инстанции, можно передать местному самоуправлению.

«Давайте честно скажем, что в украинской практике есть много примеров честных ответственных судейских решений по резонансным и не очень делам, поэтому представлять всю нашу судебную систему как исключительно номер один в плане коррупции я бы не стал, потому что это не так…. Я бы обсудил вопрос выбора судей низших инстанций в территориальных громадах гражданами. В процессе децентрализации громады получают значительный объём бюджетных и административных прав, пытаться самоорганизоваться и могли бы взять на себя и этот вопрос. Практика избрания судей низшей инстанции есть в других странах и ее можно исследовать и изучать», - предлагает Постернак.