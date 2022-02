Современные компании требуют от своих сотрудников знание английского языка. Соответственно, потенциальному работнику необходимо пройти интервью на английском языке и показать себя в лучшем свете, дабы заинтересовать рекрутера.

Резюме на английском

Ваше CV должно быть на английском языке, ведь так вы изначально можете продемонстрировать свои знания. Расскажите немного о себе, укажите образование и опыт работы, а также навыки, которыми владеете. Во время написания резюме используйте деловой стиль, синонимы и сложные грамматические конструкции - это станет показателем вашего уровня языка.

Вопросы и ответы на собеседовании

Зачастую у рекрутеров есть список вопросов, которые они задают каждому потенциальному сотруднику. Необходимо заранее подготовить ответы на возможные вопросы, дабы чувствовать себя увереннее на собеседовании.

Tell me about yourself (Расскажите о себе)

Этот вопрос вы услышите первым. Не стоит рассказывать о своих хобби или членах семьи, ваш ответ должен касаться сферы деятельности. Сделайте акцент на профессиональных качествахи и навыках, которыми владеете, также не забудьте рассказать об образовании и опыте работы.

What are your strengths and weaknesses? (Каковы Ваши сильные и слабые стороны?)

О сильных сторонах необходимо рассказать так, чтобы это не выглядело, как хвастовство. Вам необходимо проанализировать должность, на которую вы претендуете, и отталкиваться именно от того, какие требования совпадают с навыками, что у вас есть. Выделите несколько сильных сторон и непременно подкрепите их примерами из опыта работы.

Не забудьте указать и слабые стороны, ведь их отсутствие может насторожить рекрутера. Не бывает идеальных людей и это все понимают, поэтому будьте честны. Назовите пару недостатков, но расскажите и о том, что вы работаете над тем, чтобы избавиться от них и стать лучше.

Why did you decide to leave your previous job? (Почему вы решили покинуть предыдущую работу?)

Не стоит отвечать на этот вопрос с негативом, даже если у вас остался неприятный осадок после прошлой работы. Будьте спокойны и рассудительны, укажите, что столкнулись с неприятной ситуацией, из которой вынесли урок и больше не повторите ее. Либо вы можете сказать о своем профессиональном развитии, которого не было на прошлой должности.



Потренируйтесь

Вы можете потренироваться перед зеркалом, либо записать ответы на возможные вопросы на диктофон. В любом случае, тренировки дарят уверенность и уменьшают вероятность ошибок.