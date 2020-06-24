Информация о несанкционированной вырубке и вывозе радиоактивного леса из зоны ЧАЭС не соответствует действительности, заявили в полиции Киевской области.

В СМИ появились публикации, авторы которых утверждают, что «Чернобыльский лес вырубается в промышленных масштабах, а проверки радиоактивного загрязнения древесины вызывают сомнения». Однако такая информация никоим образом не соответствует действительности.

Так, на территории зоны отчуждения работает только одно Государственное специализированное предприятие «Северная Пуща», которое осуществляет лесохозяйственную деятельность по вырубке и оздоровлению лесов на основании полученных лесорубных билетов. Это предприятие непосредственно подчиняется Государственному агентству по управлению зоной отчуждения.

Также на территории зоны ЧАЭС функционирует Государственное специализированное предприятие «Экоцентр», которое сначала обследует участок леса, где планируется вырубка, на содержание радиоактивных элементов, в частности, стронция и цезия, и устанавливает ее степень радиационного загрязнения. Радиационно загрязненной лес утилизируется в построенной по евростандартам местной котельной.

А древесина, которая соответствует допустимым дозиметрическим нормам, в дальнейшем вырубается, и со специальными «чипами» вывозится за пределы зоны ЧАЭС для реализации.

На контрольно-пропускных пунктах зоны отчуждения эта древесина второй раз проверяется на содержание радиации. Также там работники полиции проводят проверку соответствующих разрешительных документов на ее транспортировку и ставят отметку в накладных.

В частности, в этом году работники полиции выявили и задокументировали факт несанкционированного вывоза древесины. Водитель пытался вывезти 6 кубометров леса из Чернобыльской зоны без соответствующих документов, минуя КПП. Полицейские изъяли указанную древесину и автомобиль. Лицу объявлено о подозрении и под процессуальным руководством прокуратуры уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

Полиция Киевщины призывает граждан сообщать на 102, или в другие правоохранительные органы исключительно о реальных и конкретных фактах вырубки или транспортировки лесных насаждений. Полицейские проведут соответствующую проверку, все правонарушители будут привлечены к ответственности.