С 26 июня начнут курсировать пассажирские поезда во Львов. В частности, Укрзализныця возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев - Львов, №715/716 Киев - Львов, №91/92 Киев - Львов и №12/11 Львов – Одесса, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Также с этой же даты поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее восстановят. «Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажу билетов», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Поезд №743/744 Дарница, Киев - Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление из Львова в 6:02 и прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию ​​Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715/716 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратно отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91 / 92 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратно отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12/11 Львов - Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Напомним, Укрзализныця уже запустила 44 пассажирские поезда.

Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленна обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.