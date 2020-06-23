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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам ее возглавил.

Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, члены Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:

президент Украины, председатель Национального совета реформ Владимир Зеленский;

представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласованию);

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко (по согласованию); руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов (по согласию);

заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласованию);

вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию); представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина (по согласованию); вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также президент определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:

министр внутренних дел Арсен Аваков;

первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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