Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ и сам ее возглавил.
Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, члены Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:
президент Украины, председатель Национального совета реформ Владимир Зеленский;
представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласованию);
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко (по согласованию); руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
представитель общественного союза «Союз украинских предпринимателей» Вячеслав Климов (по согласию);
заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласованию);
вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников;
председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию); представитель общественного союза «CEO КЛУБ» Лана Синичкина (по согласованию); вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также президент определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:
министр внутренних дел Арсен Аваков;
первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;
председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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