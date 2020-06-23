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В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации «Сознательная Украина» к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице Посольства США в Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и Посольства США в Украине об отсутствии их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
ForUm

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