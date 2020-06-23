Среда, 24 июня, будет в Украине днем, когда можно будет нормально подышать, поскольку ослабнет жара, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение 24-го июня температура воздуха снизится до + 23 + 27 градусов.

На западе и так будет свежее, как и было, + 20 + 25 градусов.

Только юг и юго-восток держать традиционную географическую градусную марку, + 26 + 30.

Дожди с грозами в среду все еще доминируют в Украине, при этом в Сумской, Харьковской и Луганской завтра существенные осадки маловероятны.

В Киеве 24-го июня – кратковременный дождь, гроза. Днем ​​ожидается + 23 + 25 градусов.

Во второй половине недели жара начнет возвращаться.