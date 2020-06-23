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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%, сообщает «Экономическая правда»

«Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места», - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

«Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем», - добавил Шмыгаль.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров и Национальны банк Украины готовят программу по запуску ипотеки для населения по ставке около 10%.
ForUm

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