Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%, сообщает «Экономическая правда».
«Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места», - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.
«Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем», - добавил Шмыгаль.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет Министров и Национальны банк Украины готовят программу по запуску ипотеки для населения по ставке около 10%.
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