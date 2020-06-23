Около 40% или 293 млрд 134 млн грн потребительских расходов украинских домохозяйств в первом квартале этого года было направлено на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Кроме этого, 16,3% (119 млрд 669 млн грн) расходов было направлено на оплату жилья, электроэнергии, воды, газа и других видов топлива; 8,5% (65 млрд 157 млн грн) – на транспорт; 7,1% (52 млрд 426 млн грн) – на алкоголь, табачные изделия; 6% (44 млрд 265 млн грн) – на здравоохранение и 4,7% (34 млрд 652 млн грн) – на одежду и обувь.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.