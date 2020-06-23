также в разделеЭкономика
Прибыль украинских банков выросла на почти на четверть 10
В Украине растет розничная торговля 19
Шмыгаль: Ставку по ипотеке нужно снизить до 5-7% 10
Нафтогаз повышает цены на газ для промышленности 16
НБУ ухудшил прогноз влияния пандемии на экономику 15
Газ для населения снова подешевеет 48
Еще один лоукост возобновил рейсы в Украину 38
В июле Украина получит транш от ВБ 27
Минфин планирует повысить доходы таможни на 15-20% 19
МВФ рассмотрит вопрос нового транша для Украины в сентябре 35
Шмыгаль обещает 22 миллиарда на мосты и дороги 18
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Беларусь и РФ 22
Министр об инфляции: Ситуация катастрофическая 60
Верховный суд подтвердил законность bail-in в деле о вкладах Суркисов в Приватбанке 30
«Большое строительство»: Укравтодор трудоустроил более 7,7 тыс. человек 15
Кабмин согласился с МВФ: Экономика Украины может упасть на 8% 21
Аэропорты в Украине заработают 15 июня 53
В МАУ остановили продажу билетов почти на все направления 78

Около 40% или 293 млрд 134 млн грн потребительских расходов украинских домохозяйств в первом квартале этого года было направлено на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Кроме этого, 16,3% (119 млрд 669 млн грн) расходов было направлено на оплату жилья, электроэнергии, воды, газа и других видов топлива; 8,5% (65 млрд 157 млн грн) – на транспорт; 7,1% (52 млрд 426 млн грн) – на алкоголь, табачные изделия; 6% (44 млрд 265 млн грн) – на здравоохранение и 4,7% (34 млрд 652 млн грн) – на одежду и обувь.

 Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги