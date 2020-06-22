Киеву нужна муниципальная полиция, которая будет подотчетна общине города. Акое убеждение высказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ.

«Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей», - сказал Кличко.

Он отметил, что муниципальная охрана может приостанавливать преступление и держать нарушителя до приезда полиции. Также может фиксировать нарушения правил карантина. И эти материалы могут стать поводом для наложения штрафа на нарушителей через суд. Такое решение еще в конце марта приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

«О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Требуется, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть общине города», - отметил Кличко.