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В Мгарском Спасо-Преображенском монастыре Украинской Православной Церкви освящена новая часовня.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Полтавской епархии в Фейсбук, 20 июня часовню в честь Пресвятой Богородицы в Мгарском монастыре освятил Полтавский митрополит Филипп.

Часовня в честь Пресвятой Богородицы была построена к 400-летию Мгарской обители.

В часовне находится местночтимый образ Мгарский Пресвятой Богородицы.

«По благословению Владыки в новоосвященной часовне возле иконы Мгарской Пресвятой Богородицы каждый день будут возноситься молитвы, начало молебного пения с освящением воды в 13.00, чтобы Господь послал благодать на эту обитель и на всех тех, кто будет приходить и молиться у иконы Мгарской Божьей Матери», - рассказали в Полтавской епархии.
ForUm

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