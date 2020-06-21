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Конфликт в одном из кафе Иршанска Житомирской области, который произошел в ночь на воскресенье, 21 июня, закончился дракой, во время которой сразу несколько человек получили ножевые ранения.

Об этом рассказали в облуправлении Национальной полиции.

По имеющимся данным, 40-летний мужчина ранил девять посетителей в возрасте 22−29 лет, среди которых была также одна девушка, после чего скрылся с места преступления на автомобиле Hyundai Sonata.

В результате происшествия один из пострадавших скончался в больнице. Состояние еще двух человек врачи оценивают как стабильно тяжелое.

О злоумышленнике известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
ForUm

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