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В Беларуси на протестах 19-20 июня во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты задержали 270 человек. Причина - нарушение порядка проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщает TUT.BY.

Известно что в отношении граждан составлены 270 административных протоколов. Речь идет о числе задержанных на территории страны.

Непосредственно в Минске задержаны более 150 человек. Списки всех задержанных обновляются на сайте правозащитного центра "Вясна". Власти лишили его аккредитации.

Кроме нарушений в проведении митингов, активистам также называют еще одну причину - "неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочи".

"По закону участники массового мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка", - сообщили в МВД.

Отметим, президентские выборы в Белоруси назначены на 9 августа. Сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов начался 21 мая. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о срыве плана «кукловодов» по организации «майдана» в Беларуси.
ForUm

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