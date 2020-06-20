Граждане, приезжающие в Украину из стран с благополучной ситуацией по коронавирусу, считаются гражданами из страны зеленой зоны даже если транзитом пересекали страну красной зоны.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

«Если гражданин едет из страны зеленой зоны транзитом через страну красной зоны, например, летит из Германии — это зеленая страна, через Беларусь — это красная страна, и потом прибывает в аэропорт Борисполь (Украина), то считается, что этот гражданин из зеленой страны», — сообщает Лысюк.

Во время пересечения границы с такими людьми будут проводится мероприятия, предусмотрены для граждан стран зеленой зоны.

Перечень стран, которые по показателями заболеваемости Covid-19 отнесены к красной и зеленой зонам, формирует Минздрав Украины.

Странами красной зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.