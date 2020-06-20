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На Буковине неизвестные собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, при этом благословения на сбор средств для монастыря на Анниной горе ни от игуменьи обители Августы, ни от Черновицкого митрополита Мелетия не было.

«Внимание, недавно в социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что женский монастырь в честь праведной Анны на Анниной горе в городе Вашковцы находится в затруднительном положении и нуждается в материальной помощи. Данная информация является недостоверной, ни игуменья Августа, ни митрополит Мелетий не давали благословения на сбор средств для святой обители», - сказано в сообщении.

В епархии просят верующих быть внимательными и не отправлять деньги на банковские карточки людей, которые объявляют сбор средств для монастыря на Анниной горе в городе Вашковцы.

По преданию, во время турецких набегов на Буковину молодая девушка Анна пыталась убежать от захватчиков, но турки окружили ее и загнали на гору. Девушка начала молиться о спасении, после чего земля разверзлась и поглотила ее, оставив на поверхности лишь длинные косы. В честь этого чуда, жители села воздвигли здесь крест и начали называть гору Анниной. Через некоторое время под горой забил источник с целебной водой.
ForUm

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