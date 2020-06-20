В период пандемии врачи и медработники, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, совершают ежедневный подвиг.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем поздравлении работников здравоохранения ко Дню медика Украины, опубликованном на сайте Запорожской епархии.

«Последние месяцы не только в мире, но и у нас в стране продолжается борьба с тяжелым заболеванием коронавирусной инфекции. Эта эпидемия уже унесла немало человеческих жизней. Заболевание, к сожалению, продолжает распространяться по миру. Находясь на переднем крае борьбы с эпидемией, вы - медицинские работники всех уровней - совершаете воистину ежедневный подвиг, значимость которого все мировое сообщество оценивает по достоинству», - сказал он.

Владыка отметил, что во все времена у всех народов врачи почитались особо, поскольку их призвание - врачевать, сострадать, утешать и помогать страждущим.

«Врач, как и священник, сопровождает человека от рождения до смерти, проявляя заботу о его духовном и физическом здоровье, - подчеркнул митрополит Лука. - И сегодня Православная Церковь искренне молится Богу о вас, кто, не щадя самого себя, трудится на передовом рубеже со страшным и губительным поветрием, защищая и отстаивая жизнь каждого человека, который сегодня уже не в состоянии сам справиться со страшной болезнью».

В профессиональный праздник архиерей УПЦ пожелал медикам Украины «иметь заботу о храмах Святого Духа» - о телах своих соотечественников.

«Пусть же ваша любовь вселяет в души больных людей радость и утешение, веру и надежду. Пусть мир и любовь окружают вас самих там, где Вы трудитесь, в Ваших семьях и среди самых близких Вам людей. Просим у Бога вам доброго здоровья, душевных и телесных сил, неоскудевающей благодатной помощи Божией и, конечно, благословенных успехов в вашем дальнейшем служении во славу Отечества и радость благословенного украинского народа», - пожелала владыка Лука.