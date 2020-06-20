Кандидата на пост мэра Киева от Слуги народа назовут уже через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.

«Думаю, что уже через несколько недель мы выйдем с кандидатами. У нас был первый раунд — встреча у президента со всеми вероятными кандидатами от Слуги народа. Мы провели первые исследования социологические, на базе которых будет ориентироваться праймериз внутрипартийный», — пояснил он.

Тимошенко не настал называть имя возможного кандидата.

«Лучше, если это будут говорить президент или фракция, и сейчас мы бы не хотели говорить, что именно это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер», — резюмировал он.

Напомним, Дубинский предложил провести публичные праймериз в крупных ОТГ Киевской области.