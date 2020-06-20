также в разделеПолитика
Народный депутат: Открытое письмо Медведчука лучше всего поясняет, почему люди уходят от Зеленского к оппозиции 10
Горбулин стал членом набсовета Укроборонпрома 10
Верховная Рада переходит на новый сайт 15
Зеленский предложил Раде обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком 17
Медведчук о посещении парада Победы: Украинская власть создает серьезные барьеры 82
Вакарчук нашел способ лишиться депутатского мандата 109
Львовский облсовет потребовал от Зеленского прекратить репрессии 91
Это подсказка и попытка помочь президенту: Суслов о письме Медведчука Зеленскому 19
Журавский: Акценты в письме Медведчука Зеленскому расставлены абсолютно правильно 31
Путин: Сравнения Зеленского СССР и фашистской Германии негативно скажутся на отношениях с Украиной 93
Крачук: «Слуга народа» не проголосовала за программу правительства из-за Авакова 33
Геращенко: Аваков не будет «вечным» министром 31
Порошенко заявил, что на него завели дело из-за томоса и ПЦУ 28
Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине 54
ЕС продлил «крымские» санкции против РФ 15
Рада приняла в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме 48
«Вдруг придется менять какого-то министра»: Шмыгаль прокомментировал непринятие программы Кабмина 26
Адвокаты Порошенко не получали никакой информации о переносе суда 54

Кандидата на пост мэра Киева от Слуги народа назовут уже через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.

«Думаю, что уже через несколько недель мы выйдем с кандидатами. У нас был первый раунд — встреча у президента со всеми вероятными кандидатами от Слуги народа. Мы провели первые исследования социологические, на базе которых будет ориентироваться праймериз внутрипартийный», — пояснил он.

Тимошенко не настал называть имя возможного кандидата.

«Лучше, если это будут говорить президент или фракция, и сейчас мы бы не хотели говорить, что именно это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер», — резюмировал он.

Напомним, Дубинский предложил провести публичные праймериз в крупных ОТГ Киевской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги