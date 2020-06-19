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Кабмин предусмотрел выделение 22 млрд грн на ремонт и реконструкцию дорог местного значения, а также готовит отдельную программу по ремонту и перестройке мостов.

Об этом, отвечая на вопросы народных депутатов Украины в рамках «Часа вопросов к правительству», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

В частности, комментируя последствия непогоды в четырех западных областях Украины, глава правительства отметил, что необходимо в первую очередь определить, какие убытки нанесены людям, домашним хозяйствам, дорожному фонду и мостам, чтобы срочно ликвидировать последствия.

«Есть соответствующие резервные фонды, местные и государственные, соответствующими решениями в зависимости от уровня чрезвычайной ситуации средства переводятся для того, чтобы ликвидировать срочно последствия стихии», - пояснил Шмыгаль.

Комментируя информацию народного депутата о 15 разрушенных непогодой мостах в Ивано-Франковской области, премьер-министр отметил, что в Министерстве инфраструктуры прорабатывается отдельная программа ремонта и развития мостов, в том числе на дорогах местного значения.

«Сейчас главное, чтобы на мосты местного значения была подготовлена ​​соответствующая проектно-сметная документация. Это относительно небольшие средства по сравнению с общей стоимостью ремонта и строительства дорог. Также необходимо подготовить и подать соответствующие экспертные выводы, а мы будем находить источник финансирования. Для нас важно развивать инфраструктуру», - заявил Шмыгаль.
ForUm

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