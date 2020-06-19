также в разделеСтолица
В Киевсовете объяснили, почему в Киеве нужно косить траву 13
На Крещатике устроили рейд по кафе и ресторанам 28
В центре Киева мать с ребенком выпали из окна 50
В Киеве закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого» 20
В больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 – в тяжелом состоянии 8
За сутки COVID-19 в Киеве подтвердили у 92 человек 37
Киев ищет инвестора для канатной переправы через Днепр 48
На Воздухофлотском путепроводе на месяц ограничат движение 17
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек 18
На Северном мосту три ночи будут ограничивать движение транспорта 37
Человека без маски в киевском метро оштрафовали на 17 тысяч 70
В Киеве повысились уровни загрязнения воздуха 16
СБУ: Родственник чиновника КГГА предлагал решить «вопрос» с арендой земли 48
Завершено расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле 34
Задержания в центре Киева: против полицейского начато расследование 25
На акциях в центре Киева задержали 15 человек 36
12% от всех больных коронавирусом киевлян – медики 18
Киев усиливает контроль за соблюдением карантина – уже работают мобильные группы 176

Киевские пляжи после выводов Госпродпотребслужбы открыли для купания, заявил мэр Виталий Кличко.

«Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно - можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо». Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах», - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей.  

Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

«Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян.

«Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер», - сказал Кличко.

Он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду «Голубой флаг». Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой «Голубой флаг» подняли на пляже «Троещина».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги