Киевские пляжи после выводов Госпродпотребслужбы открыли для купания, заявил мэр Виталий Кличко.

«Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно - можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо». Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах», - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей.

Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

«Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян.

«Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер», - сказал Кличко.

Он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду «Голубой флаг». Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой «Голубой флаг» подняли на пляже «Троещина».