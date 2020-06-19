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Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы.

По данным пресс-службы облглавка, происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов.

По спецлинии полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.

По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанном изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Сейчас продолжается осмотр автомобиля и гаража. Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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