В Международном аэропорту «Борисполь» приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера «Рута», которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии.

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Позже он объяснил, что производство касается сниженных правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году.

Президент Зеленский назначил бывшего КВНщика и руководителя ГУД Сергея Борзова главой Винницкой ОГА.

По состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 921 случай. Умерли за сутки 19 человек, выздоровели – 586. Кабмин усиливает контроль за соблюдением карантина.

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Хмельницкий горрайонный суд должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Однако судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным. Всех спутников Зеленского оштрафовали.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу о томосе против Петра Порошенко, это сделали верующие.

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из состава фракции «Голос». «Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата», - написал он в Facebook.