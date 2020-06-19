Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За соответствующий проект постановления Верховной Рады проголосовали 264 народных депутата Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Представляя кандидата на должность министра, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Роман Абрамовский – действующий заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды.

«Он имеет чрезвычайно успешный опыт работы как в бизнесе, так и в государственной службе. После наших собеседований, консультаций с Романом Романовичем было принято решение, что он возьмет на себя такую ​​большую ответственность за экологию Украины», - заявил глава правительства.

Абрамовский, выступая с парламентской трибуны, отметил, что в экологической политике сегодня очень много вызовов, и все они понятны.

«Я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать и последствия промышленного загрязнения, еще много вопросов в лесном хозяйстве, многие вопросы в инфраструктуре обращения с отходами, в том числе с радиоактивными. Мы вступили в период маловодья, это тоже большой вызов, которому придется разобраться. Есть также вопросы, касающиеся рыбного хозяйства и рыбной политики. У меня есть четкий план, как сделать так, чтобы рыбное хозяйство приносило пользу государству, а не отдельным дельцам», - заявил Абрамовский.

Также он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Верховной Радой. «Без парламента мы не сможем провести системные реформы, которые у нас на повестке дня. Это и реформа рынка древесины, это и реформа рыбной отрасли, реформа контроля предотвращения промышленного загрязнения, адаптации к изменениям климата, реформа системы торговли выбросами т.д.», - подытожил министр.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.