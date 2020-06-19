Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу о томосе против Петра Порошенко, заявила пресс-служба организации.

«Это сделали верующие, права которых нарушены. Патриарх Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, но он против зависимости этой церкви от Константинопольского Патриархата. Патриарх Филарет не выступал против томоса как такового, но он против зависимости ПЦУ от Константинопольского Патриархата, которая прописана в тексте томоса. Документ не отвечает томосу и статусу автокефальных церквей», - заявили в УПЦ КП.

«Патриарх Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ Киевского Патриархата, которое произошло 30 января 2019 во время президентства Петра Порошенко», - говорится в заявлении.

«Целью уголовного производства является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского Патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ. Киевский Патриархат, на Поместном соборе 20 июня 2019, принял решение о выходе из процесса присоединения к Киевской Митрополии ПЦУ и имеет юридическое и каноническое право на отдельное существование. Киевский Патриархат против т.н. ликвидационной комиссии ПЦУ, которую образовали 27 июля 2019. Она является незаконной, поскольку является прямым вмешательством в дела другой Церкви - УПЦ КП и не имеет к Киевскому Патриархату никакого отношения», - заявили у Филарета.

Кроме того, УПЦ КП обвинила ПЦУ в использовании авторитета церкви «исключительно в политических целях».

Как сообщал ForUm, 18 июня пятый президент Петр Порошенко под Печерским райсудом заявил, что в отношении него открыто еще одно уголовное производство – относительно разжигания религиозной розни в связи с получением Украиной томоса.

Позже в ГБР подтвердили, что осуществляют следствие по делу о возможных незаконных действиях высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ.

В ПЦУ назвали расследование давлением. «Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета УПЦ Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 прекратила отдельное существование как религиозное объединение», - отметили там.