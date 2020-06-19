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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Отмечается, что Скальский уволен согласно поданному им заявлению.

Борзов был назначен главой ГУД 1 августа 2019.

Скальский возглавлял Винницкую ОГА с сентября 2019 года.
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