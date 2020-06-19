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В Международном аэропорту «Борисполь» приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера «Рута», которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в ​​Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи»», - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины, а также всем неравнодушных, кто помогал.

В апреле 2017 военно-морские силы Ливии с применением оружия задержали два судна под украинским флагом, один из которых танкер «Рута». Ливийские власти арестовали экипаж из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователю Manchester Shipping S.A.

Сообщается, что сначала украинцы были в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в город Таджура.

«Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг сказались на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У еще нескольких обострились хронические болезни», - рассказали в организации.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи изменил меру пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней назад, после уплаты залога, их перевезли в город Мисурата.
ForUm

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