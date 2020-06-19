Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно политических репрессий.

«Сегодня Украина снова оказалась перед выбором: двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России. Перед таким выбором страну ставит своими действиями центральная власть. И только от неравнодушных украинцев, их единства и решительности в защите цивилизованного выбора страны зависит наше будущее», - говорится в обращении, опубликованном на сайте совета.

В Украине усиливаются политические преследования. Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Среди наиболее резонансных можно привести следующие.

Открыто около двадцати уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

«Этот процесс проводится с многочисленными процессуальными нарушениями, но ни Государственное бюро расследований, ни Офис генерального прокурора Украины это не беспокоит. Наоборот, они сопровождают свою деятельность, используя откровенную манипуляцию и пропаганду в худших традициях советских времен», - подчеркнули в облсовете.

Против одесского активиста Сергея Стерненка открывают дело за умышленное убийство, и это при том, что он был жертвой дерзкого нападения и действовал в пределах необходимой самообороны. Это можно расценивать лишь как откровенную месть за его активную проукраинскую позицию в Одессе, которую уголовные и российские круги пытаются превратить в свой оплот на юге Украины.

Подозреваемые по делу убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко до сих пор находится под стражей, а Яна Дугарь – под домашним арестом. Доказательств в суд правоохранители не передали сих пор, хотя еще полгода назад генеральный прокурор Украины назвал их лицами, которые планировали и совершили убийство, а представители Министерства внутренних дел Украины сразу же заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к преступлению.

Значительный резонанс в обществе вызывают странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Черновол, экс-директора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вьятровича. Состоялись непонятные обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.

«Эти и другие случаи можно однозначно оценивать как политические преследования», - считают во Львове.

Никакого доверия не вызывают ни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные.

«Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичной угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей. Портнов неоднократно публично угрожал тюрьмой и насилием Сергею Стерненку, Петру Порошенко и другим сегодня официально подозреваемым лицам. Портнов и до сих пор сохраняет влияние многих судей, органы следствия и прокуратуру», - подчеркнули в облсовете.

Сегодня нет надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах, учитывая круговую поруку судей, органов досудебного расследования тапрокуратуры.

«Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их «пятой колонне» в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно ушла в историческое небытие. Так будет и на этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований», - говорится в обращении.