Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm определили точные координаты места вторжения колонны российской техники, которую ранее зафиксировала миссия ОБСЕ на Донбассе, а также точку ее прибытия в Луганской области, сообщается на сайте сообщества.

«В ежедневном отчете СММ ОБСЕ №134/2020 от 6 июня 2020 сообщалось, что беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, скрыто въезжавших на территорию Украины в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией в местах, не оборудованных системой пропуска. Перемещение грузовиков с РФ было достаточно детализировано описано в разделе отчета СММ ОБСЕ. Однако не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны Российской Федерации. Волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm удалось получить уникальные снимки с БПЛА и провести их дополнительную геолокацию, чтобы указать точные координаты как места вторжения российских колонн, так и точку их прибытия в Луганской области», - говорится в сообщении.

Опираясь на исходные данные, указанные в отчете ОБСЕ, волонтерам удалось определить точные координаты снимков на местности – сделать геолокационную привязку.

Первый снимок фиксирует колонну грузовиков прямо непосредственно у границы с РФ в координатах: 48.160698, 39.904193

Второй снимок фиксирует прибытия грузовиков в точку с координатами в Луганске: 48.538979, 39.325941.

«Волонтеры InformNapalm с помощью мониторинга открытых источников установили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения 2-го Армейского Корпуса. Об этом свидетельствует видео, которое было выложено пропагандистами террористической организации «ЛНР» в 2015 году», - отмечается в сообщении.

В InformNapalm напомнили, что в марте 2020 года они продемонстрировали уникальный аэрофотоснимок, который дополнил текстовые данные отчета СММ ОБСЕ №60/20 от 12 марта 2020 года о разоблачении трех современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы: РБ-341В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ». После публикации и распространения этой чувствительной для агрессора информации в Twitter все официальные страницы языковых версий сайта InformNapalm впервые за 6 лет были заблокированы.

«Российская Федерация в течение 6 лет продолжает публично отрицать свое непосредственное участие в войне на Донбассе, однако, многочисленные доказательства международных наблюдателей и волонтеров указывают, что РФ в течение всего периода военного конфликта грубо нарушает нормы международного права, продолжает перебрасывать оружие и технику, использовать своих кадровых военных, а также наемников, которые в основном имеют гражданство Российской Федерации», - подчеркивается в публикации.

«Мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без вывода российских гибридных вооруженных формирований и техники с территории Украины: отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Поэтому любые политические спекуляции относительно «выборов в Донбассе» является очковтирательством и не способствуют настоящему завершению войны», - резюмировали расследователи.