На Черниговщине, в селе Большая Загоровка Борзнянского района, освячен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Богородицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черниговскую епархию, 14 июня митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил чин великого освящения нового Покровского храма в селе Загоровка.

После освящения храма архипастырь возглавил служение первой Божественной литургии.

Во время Литургии верующие молились о преодолении эпидемии коронавируса и о врачах, которые спасают жизни больных.

Митрополит Климент поблагодарил всех, кто приобщился к богоугодному делу строительства храма и наградил благотворителей церковными наградами.