Через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова за счет инвестора обустроят аттракцион канатной переправы. Проведение соответствующего инвестиционного конкурса предусмотрено распоряжением № 864, сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщили в Департаменте экономики и инвестиций, заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо». На КП «Киевское инвестиционное агентство» возложена разработка ориентировочных технико-экономических показателей и возможных предпроектных предложений по объекту обустройства.

Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов.

Проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия. Обустройство объекта инвестирования будет осуществлено с установлением сборно-разборных конструкций без устройства фундамента.

Таким образом, реализация проекта будет происходить с соблюдением требований действующего законодательства. В частности, Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и Закона Украины «Об охране культурного наследия».