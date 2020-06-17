В Украинской Православной Церкви собирают средства на восстановление храмов, пострадавших от пожаров.

Фото: УНИАН

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черниговскую епархию, старинный храм святителя Феодосия Черниговского в селе Слобода Гроднянского района Черниговской области загорелся днем 15 июня. Несмотря на все усилия пожарных, деревянный храм сгорел полностью. К моменту начала тушения огонь уже распространился по всей церкви.

Храм в селе Слобода был возведен в 1913 году, и является одним из первых храмов, освященных в честь святителя Феодосия Черниговского.

«Небольшая, но дружная община храма во главе с настоятелем планируют отстроить небольшой храм на месте сгоревшего и обращаются ко всем неравнодушным о посильном пожертвовании на благое дело», - просят в Черниговской епархии.

Пожертвования на восстановление храма Феодосия Черниговского можно перечислить по реквизитам:

Карточка Сбербанка: 5104770023220884 (Вучкан Василий Михайлович)

В платежных документах жертвователи могут указать имена для молитвенного поминовения.

Община УПЦ в честь равноапостольной великой княгини Ольги села Раевка Синельниковского района Днепропетровской области также обращается за помощью в строительстве нового храма.

В феврале 2020 года пожар уничтожил церковь в этом селе, и с тех пор богослужения совершаются в доме настоятеля.

В Днепропетровской епархии просят оказать помощь в строительстве нового храма на месте сгоревшего.

Реквизиты: Приватбанк 5168 7573 6749 6082 (Олег Витальевич Ларчик).