С начала июня 2020 года на водоемах страны утонуло 100 человек, сообщает ГосЧС.

«Почти сотня погибших на воде только за первый месяц лета. Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Места для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами», - говорится в сообщении.

Как следствие - 100 утонувших, из которых 17 – дети.

Кроме того, за выходные 13-14 июня количество погибших на воде достигло отметки 24 человека, из которых трое детей.

Поэтому, с целью предупреждения гибели людей, спасатели подчеркивают неуклонное соблюдение правил безопасного поведения на воде.

Основными условиями для безопасного отдыха являются: