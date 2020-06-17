Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что дисциплинарная комиссия перенесла рассмотрение жалобы в отношении него на 1 июля и за это время он ознакомится с документами, также будет решен вопрос возможности снятия грифа секретности для публичности рассмотрения.

«Состоялось заседание дисциплинарной комиссии, заслушали ряд моих ходатайств, в том числе о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа «ДСП», чтобы допустить общество. Комиссия приняла решение отложить на две недели рассмотрение жалобы», - сказал Холодницкий журналистам в среду в Киеве после заседания комиссии, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что до сих пор не ознакомлен с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы в отношении него.

«Комиссия приняла решение обратиться к главе комиссии Офиса генпрокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, чтобы пояснили, почему был гриф секретности и можно ли его снять. Также комиссия удовлетворила мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы, копии служебного расследования, чтобы на следующее заседание я мог подготовить свою позицию», - рассказал руководитель САП.

Холодницкий отметил, что в настоящее время у него нет позиции по жалобе, так как он не знает сути претензий.

«Отложили до 1 июля. За это время я ознакомлюсь с материалами, Генинспекция пообещала, что подготовит материалы и даст возможность с ними ознакомиться», - уточнил он.

Как сообщал ForUm, в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство.