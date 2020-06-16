Посольство Украины в Мадриде обратилось к испанской телерадиокомпании RTVE с требованием исправить опубликованную карту, на которой Крым обозначен частью России.

Об этом сообщила первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

«МИД Украины продолжает «преподавать» географию зарубежным СМИ. На этот раз испанский телерадиокомпании RTVE, которая опубликовала инфографику о распространении COVID-19, где оккупированный Крым обозначен частью РФ. Такие явления недопустимы», - написала она в Facebook.

Посольство Украины в Мадриде уже обратилось к RTVE и МИД Испании с требованием исправить карту.