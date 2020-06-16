Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предостерегает парламент от принятия законопроектов, направленных на внедрение гендерной идеологии в законодательство Украины, и призывает профильный Комитет их отклонить.

Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

«Беспокойство ВСЦиРО связано с тем, что во вторник, 16 июня, парламент дополнительно включил в повестку дня третьей сессии законопроекты № 3316, № 3316-2 и № 3316-3, которые поручаются профильному комитету подготовить и доработать для рассмотрения. Заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности относительно рассмотрения этих законопроектов запланировано уже на среду, 17 июня», - говорится в сообщении ВСЦиРО.

По убеждению ВСЦиРО, законопроект №3316 и альтернативные законопроекты № 3316-2 и № 3316-3 «содержат проблемные нормы, усиливающие уголовную ответственность за преступления в случае наличия у лица «предубеждений, предрассудков, стереотипных взглядов».

«Вызывает беспокойство попытки ввести такой прецедент, когда должностные лица будут определять, что является уголовно наказуемыми предрассудками и стереотипами, а что так сказать «нормальными», «допустимыми» взглядами человека», - отметили в Совете Церквей.

Эти категории, считают в ВСЦиРО, являются субъективными и находятся в плоскости, которая не может быть объективно оценена с точки зрения права. Совет Церквей считает, что данные законопроекты нуждаются в существенной доработке.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей направил в парламентский Комитет обращение с аргументацией необходимости отклонить законопроект №3316 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)».