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В столице православные волонтеры благотворительного проекта «Наша Лепта» передали помощь нуждающимся.

Фото: сайт Киевской митрополии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии, проект «Наша Лепта» действует при общине храма святителя Николая Чудотворца на территории 17-й городской больницы.

Волонтеры передали благотворительную помощь матерям-одиночкам и вдовам, которые воспитывают более трех детей, семьям с детьми, имеющими инвалидность, детям с диагнозами ДЦП и аутизмом, а также одиноким пожилым людям.

80 продуктовых наборов были доставлены волонтерами семьям из Киева, а также отправлены посылками по Киевской и Черниговской областям.
ForUm

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