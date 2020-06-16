В столице православные волонтеры благотворительного проекта «Наша Лепта» передали помощь нуждающимся.

Фото: сайт Киевской митрополии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии, проект «Наша Лепта» действует при общине храма святителя Николая Чудотворца на территории 17-й городской больницы.

Волонтеры передали благотворительную помощь матерям-одиночкам и вдовам, которые воспитывают более трех детей, семьям с детьми, имеющими инвалидность, детям с диагнозами ДЦП и аутизмом, а также одиноким пожилым людям.

80 продуктовых наборов были доставлены волонтерами семьям из Киева, а также отправлены посылками по Киевской и Черниговской областям.