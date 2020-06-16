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На Закарпатье священник Украинской Православной Церкви благословил призывников в ряды Вооруженных сил Украины.

Фото: Мукачевская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.

 По приглашению руководства военкомата и по благословению митрополита Феодора, настоятель храма в честь Всех Святых протоиерей Роман Колерников совершил молебен в Свалявском районном военкомате, окропил призывников святой водой и призвал на них Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Мукачево Украинская Православная Церковь проводит ежегодный арт-фестиваль «Краски детства», организованный Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани».
ForUm

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