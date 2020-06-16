Международный аэропорт «Киев» сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продолжением карантина в столице.

«Международный аэропорт «Киев» не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года», - сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Там призвали внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Правительственное постановление 392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.