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Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского возобновил работу. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что аэропорт «Киев» им. Сикорского возобновил работу. Авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международных рейсов из аэропорта «Киев», - сказал мэр.

Он отметил, что город не закрывал аэропорт. – Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение.

«Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 млн гривен. Поэтому сегодня есть 3 варианта решения проблем аэропорта «Киев», чтобы он смог полноценно восстановить свою работу», - отметил мэр Киева.

Так, первый вариант – сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это, по словам Кличко, - худший вариант, который не решит проблем предприятия.

Второй вариант – увеличение доходов с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепление их на законодательном уровне. Это решение должен принимать Кабинет министров.

«А также третий вариант - необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле - между аэропортами «Борисполь» и «Киев». Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить правительство», - отметил Кличко.

Свои предложения город уже передал в Кабинет Министров.
ForUm

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