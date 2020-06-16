Полицейские изъяли на Ривненщине янтаря на 1,2 миллиона долларов США общим весом 858 кг.

По состоянию на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли.

Кабмин хочет усилить ответственность за игнорирование масок в помещениях и транспорте.

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее диагноз: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

Гражданину РФ, главарю одного из незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому «министру обороны ДНР» Игорю Гиркину сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины).

Умер отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко.

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин намерен бороться за кресло мэра Киева на выборах осенью 2020 года.

В отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство. Его могут отстранить от должности.

Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.