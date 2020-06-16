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Гражданину РФ, главарю одного из незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому «министру обороны ДНР» сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч . 2 ст. 438 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории Славянска, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБУ.

Справка: согласно ст. ст. 27, 29, 32, 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 применения гражданского населения мер направленных на причинение сильных физических страданий и мероприятий, направленных на убийство указанных лиц запрещено и, как следствие, совершения таких действий является серьезным нарушением Конвенции.

К указанным преступлениям давность не применяется, что предусмотрено ч. 5 ст. 49 УПК Украины, Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества и Европейской конвенции о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военных преступлений.

Ведомство традиционно не называет имени подозреваемого, но с 16 мая по 14 августа 2014 «министром обороны «ДНР» был Игорь Стрелков (Гиркин).

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправка и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в апреле 2014 года в реке Торец под Славянском. Также террорист признал, что причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять «флаг ДНР» со здания мэрии.
ForUm

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