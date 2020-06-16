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Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция», - сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.

«Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки «додавить», - пояснил министр.

«Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег», - отметил Петрашко.

В то же время он добавил, что министерство не намерено внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

Напомним, по данным НБУ, инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%.
ForUm

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