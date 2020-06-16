Председатели областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обращаясь к главам ОГА, он подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий», - подчеркнул Шмыгаль.

В вопросе закупки средств индивидуальной защиты по областям, глава правительства подчеркнул, что Министерство здравоохранения свою часть обязанностей выполняет: «Перечислены средства, закупаются все необходимые медицинские средства для передачи их в регионы. Но каждая область, каждое медицинское учреждение имеют свои ресурсы. Просьба ускорить процессы закупок и проконтролировать, чтобы мы наполнили медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты».

«Пока что мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас. Вполне достаточно той власти, тех полномочий у каждого из вас, уважаемые главы ОГА, для того, чтобы мы ситуацию держали на контроле и адаптивный карантин приносил свои результаты», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине подтверждено 32476 случаев COVID-19, из них 14 528 выздоровели, 912 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев.