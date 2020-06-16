Полицейские изъяли на Ривненщине янтаря на 1,2 миллиона долларов США общим весом 858 кг, сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность.

Сотрудники управления стратегических расследований в Ривненской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней.

По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на «черном» рынке начинается от 10 тысяч долларов США.

Процессуальные мероприятия продолжаются.