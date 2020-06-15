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Следователи Государственного бюро расследований вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 считался похищенным. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В ходе досудебного расследования уголовного производства по факту похищения военного имущества следователи ГБР установили, что в феврале 2015 неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонтных работ. При этом передача военного имущества не была никоим образом документально оформлена.

В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а саму боевую машину в воинскую часть не вернули.

12 июня 2020 в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.

После получения соответствующих выводов и экспертиз бронетранспортер в отремонтированном состоянии вернут в воинскую часть.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.
ForUm

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