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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили упрощение визового режима между странами.

Стороны провели телефонный разговор в понедельник вечером, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

«Мы уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады», - предложил он.

В ответ Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Также глава канадского правительства передал слова поддержки Елене Зеленский, которая заболела COVID-19, как в свое время Софи Трюдо.  

«Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тыс. канадских долларов», - отметил Зеленский.
ForUm

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