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Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в обновленной Программе действий правительства, пишет Экономическая правда.

«Негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3 процента.

В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а потому может понести более существенное воздействие: ВВП может упасть на 4-8 процента по сравнению с 2019 годом», - говорится в Программе.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.
ForUm

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