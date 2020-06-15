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У здания Киевской городской государственной администрации проходит акция «Хватит смертей на дорогах!», участники которой требуют развивать в столице безопасную велосипедную инфраструктуру.

Активисты сидят и лежат на ступеньках админздания, сообщает Укринформ.

Некоторые из них держит плакаты: «Имею право на дорогу», «Город для людей, а не для авто», «Я хочу здесь жить, а не умирать», «Киев опасный город» и тому подобное.

Участники акции требуют улучшения велосипедной инфраструктуры и безопасности для владельцев двухколесного транспорта. Организаторы отмечают, что за последнее время количество ДТП с участием велосипедистов выросло, с начала года погибло уже 5 человек. В частности, 11 июня в результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Организаторы подготовили ряд требований к Киевской городской государственной администрации и Министерству внутренних дел.
ForUm

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